落下した現場（JR四国提供） 24日午前9時半頃、JR高徳線の栗林公園北口駅と栗林駅の間にある高架橋（高松市中野町）から、雨水を排水する設備やコンクリート片などが落下しているのが見つかりました。 JR四国によりますと、雨水などを排水するプラスチック製の「排水樋」と固定金具、コンクリート片、バラストの合わせて約25kgが落下していました。 高架下にある香川県営駐車場に落下し、けが人はいま