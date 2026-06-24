MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。6月22日（月）の放送では、ダウンタウン浜田さんのフェス「ごぶごぶフェスティバル2026」への出演を振り返りました。パーソナリティのKANON――ダウンタウン浜田に頭をしばかれるKANON：ダウン