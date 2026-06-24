中国のビッグテックの1つで、世界最大級のゲーム会社でもあるテンセント(騰訊)が、日本のゲーム会社への投資からの撤退を検討していることが報じられています。Tencent in Talks to Offload Marvelous and Other Global Game Bets - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-23/tencent-said-to-mull-exit-from-game-studios-like-marvelousテンセント、マーベラスなど日本のゲーム会社株売却協議−投資先精査 -