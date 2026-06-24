昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花（２３）が最新ショットを公開した。２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「岡山練習→到着」とカナダの国旗を記して複数枚の写真をアップ。愛称「りかしん」でアイスダンスのペアを組む西山真瑚とのツーショットや練習の様子を披露している。この投稿にフォロワーからは「息ぴったり！どんどん凄くなっていくー！」「お２人のサイズ感がち