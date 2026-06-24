仙北市田沢湖で、農作業をしていた８１歳の男性が積載車に挟まれ死亡しました。 24日正午すぎ、仙北市田沢湖岡崎鎌川の市道で農作業をしていた佐藤昭雄さん（８１）が、除草に使うブームスプレイヤーと呼ばれる車両をトラックの荷台に乗せる作業を終えたところ、荷台とトラックの間に頭や肩などを挟まれました。 佐藤さんは意識不明の重体で仙北市内の病院に搬送されましたが、およそ２時間半後に死亡しました。