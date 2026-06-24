秋田朝日放送 クマの目撃情報が多く寄せられる現状を受け、由利本荘市でクマ出没時の対応訓練が行われました。 訓練には地元の猟友会をはじめ、警察や由利本荘市職員ら３９人が参加し、県自然保護課からクマの出没を想定した机上訓練や、去年９月に導入された緊急銃猟の実地訓練を受けました。 由利本荘市によりますと、４月からの6月24日までのクマの目撃件数は１２９件で、前年の１．５倍です。 訓練は、本荘公園の