上半期の古馬短距離王決定戦は１２頭（ＪＲＡ５頭、南関東５頭、他地区２頭）によって争われ、横山和生騎手が騎乗した２番人気でＪＲＡのロードフォンス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロードカナロア）が勝利。最後の直線で早めに抜け出し、初のＪｐｎ１タイトルを獲得した。勝ちタイムは１分２５秒３。同馬は芝のデビュー戦で８着だったが、ダートに矛先を変えた２戦目で初勝利。重賞初挑戦となった昨年の根岸Ｓで２着に入