ディズニーミュージカル「アナと雪の女王」が２４日、東京・港区のＪＲ東日本四季劇場「春」で日本上演５周年を迎え、本編終了後に特別カーテンコールを行った。カーテンコールでは、劇中ナンバーの「生まれて初めて」「フィナーレ／ありのままで」を特別バージョンで披露。出演者を代表してあいさつしたクリストフ役の分部惇平は「この作品を愛しはぐくんでくださる皆さまに、出演者・スタッフ一同、心より感謝申し上げます」