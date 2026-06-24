◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２４日・バンテリンドーム）中日のドラフト２位・桜井頼之介投手が、５回１死満塁のピンチを作って降板した。不運な形で先制点を与えた。２回２死一塁から梶原に中前打を献上。一塁走者の宮下が一気に三塁を狙うと、中堅手・岡林が三塁に送球。その間に、二塁を狙った打者走者の梶原を一、二塁間で挟んだ。だが、梶原にタッチしようと一塁手・サノーと、二塁カバーに入った三塁手の石川