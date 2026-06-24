立憲民主党の田名部幹事長は、中道改革連合と公明党との合流に関する協議体について、あす（25日）、党に所属する国会議員に対して、参加の意向を伝える考えを示しました。立憲民主党田名部幹事長「執行部としては、この協議に参加をして、さまざま課題を整理していく。しっかりと協議に入らせていただきたいということです」中道、立憲、公明の3党の合流をめぐっては、中道の小川代表が19日、立憲・公明両党の代表と会談し、協