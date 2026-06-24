去年1年間のコンビニの平均客単価が740円を超え、過去最高となる中、セブン−イレブンは、セールを起爆剤に客数の増加を目指します。きょう、セブン−イレブン・ジャパンが発表したのは「7月11日＝セブン−イレブンの日」に向けた新たなセールです。来月1日からは5日間限定で、一部のセブンカフェを1杯購入すると、当日のみ2杯目が半額になるということです。さらに、おにぎりがデザインされたオリジナルのステッカーを先着で店舗