元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（37）が24日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・溝口勇児氏（41）を巡り、まさかの発言をする場面があった。三崎氏はYouTube番組「REALVALUE」でチェアマンを務めていたが、#72からは出演していない。また、今までは三崎氏と実業家・堀江貴文氏のYouTubeチャンネルでアップされていたが、三崎氏から変更され溝口氏のチャンネルで配信されることも告知された。そこで視聴