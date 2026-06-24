歌舞伎俳優の市川染五郎（21）が24日、都内で米映画「Michael/マイケル」の大ヒット記念トークイベントに出席した。米歌手マイケル・ジャクソンの半生を描いた物語。染五郎はマイケルの大ファンで、既に3度同作を観賞しているといい「4回目の予定も決まっています」と笑顔。「『操り三番叟』（あやつりさんばそう）という、操り人形のように踊る演目があるんですけど、マイケルのようなパントマイムの動きを取り入れてみたい