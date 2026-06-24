出版大手「KADOKAWA」は株主総会を開きました。株主である投資ファンドが夏野剛社長の解任を求める提案をしましたが、否決されました。出版大手の「KADOKAWA」は午後2時からおよそ3時間にわたり、都内で株主総会を開きました。外資系ファンド「オアシス・マネジメント」が夏野社長の解任を求める株主提案を出していましたが、これは否決され、夏野社長の再任が可決されました。出席した株主「オアシスさんの意向を受けて、よりお尻