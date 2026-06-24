武道キャスタースタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは、午前を中心に晴れましたね。平島気象予報士そんな中、心安らぐ香りを求めてラベンダー畑を訪ねました。夏の訪れを告げる、鮮やかな紫色のじゅうたん。富山市池多の「ハーブ・ファーム富夢創野」です。丘陵地に広がる敷地には、ラバンディン系のラベンダーなど、およそ800株が植えられています。武道キャスター映像越しでも香