日本音楽事業者協会が主催する渋谷発の総合エンターテインメントフェス「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６」の１プログラムとして、総勢２５組の演歌・歌謡歌手が出演するスペシャルライブ「ＪＡＭＥＥＮＫＡ−ＫＡＹＯＬＩＶＥ」が開催される。１１、１２日に東京・代々木公園野外ステージで開催予定で、１１日は尾藤イサオ、大石まどか、青山新、ＳＨＯＷ−ＷＡらが出演。１２日は秋元順子、杜このみ、彩青、田中あいみ