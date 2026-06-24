FIFAワールドカップ2026。日本代表はあさって、決勝トーナメント進出をかけグループステージ第3戦のスウェーデン戦に臨みます。その日本代表の胸に輝くエンブレムが、日本サッカー協会のシンボル「ヤタガラス」です。日本の神話に登場する三本の足を持つカラスで、これを祭る富山市の神社には多くのサポーターが必勝祈願に訪れ、盛り上がりをみせています。いま波に乗っているサ