24日朝に鹿児島で線状降水帯が発生するなど、梅雨前線の活動が活発になっています。そして、日本の近海には“ダブル台風”が発生。週末にかけ、本州でも警戒が必要です。【CGで見る】いつ、どこで雨に警戒？週末の雨の予想あす(25日)は九州北部で大雨か、線状降水帯発生の恐れも坂口愛美 気象予報士：24日午後5時50分時点の雨雲の様子を見ますと、活発な雨雲の中心は四国にあります。また、活発な雨雲は九州の西にも控えてお