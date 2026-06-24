東都大学野球リーグの1、2部入れ替え戦は24日、神宮球場で2回戦が行われ、東洋大（1部6位）が5―3で専大（2部1位）にサヨナラ勝ちし、1勝1敗とした。東洋大は同点の九回、山内が2点本塁打を放って決着をつけた。