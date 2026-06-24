昨年８月、娘２人とマレーシアに「母子留学」で移住したタレント・優木まおみ（４６）が２３日、マレーシア・クアラルンプールで、「月島もんじゃこぼれや」マレーシア店のオープニングセレモニーに出席した。同店は２７日にオープンする。優木は長女が１１歳、次女が８歳だった昨年８月に「英語とか」を勉強するため、日本に残る美容師の夫と別居する形で娘たちとマレーシアに旅立った。今回のイベントでは「日本の文化を