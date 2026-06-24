台風7号8号のダブル台風の接近に伴い、すでに空の便の欠航が決まるなど交通への影響が懸念されています。空の便では、これまでのところ、全日空で25日18便の欠航が決まっていて、沖縄県の宮古空港を発着する便が終日欠航するほか、26日は那覇空港発着の便を中心に48便の欠航が決まっています。鉄道では、JR西日本によりますと、山陽新幹線では25日、沿線での大雨により、一部区間で列車の遅れが発生する可能性があるということです