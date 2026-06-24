6月24日、Bリーグ各クラブから2026－27シーズンへ向けた選手契約に関する情報が発表された。 秋田ノーザンハピネッツは、サンロッカーズ渋谷からトロイ・マーフィージュニアを獲得した。同選手はSR渋谷とは複数年契約を締結していたが、双方合意のもと契約を解除し、秋田へ移籍することになった。 千葉ジェッツは、越谷アルファーズから菅原佳依を獲得。23歳の若手