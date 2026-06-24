ももいろクローバーZの玉井詩織（31）が6月20日、Instagramに更新。サッカーW杯の日本対オランダ戦を現地観戦した際のオフショットを公開し、大きな反響が寄せられている。 【画像】「破壊力ハンパねえ」倉科カナ、オークスに“背中ばっくりドレス”で登場 ファン骨抜き「めちゃくちゃ綺麗」「永久保存します！」 「念願の！W杯！」というコメントと共に投稿されたのは、スタジアムの前でキュ