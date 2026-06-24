元レスリング選手で、五輪金メダリストの吉田沙保里（43）が6月21日、Instagramを更新。サッカーW杯で日本代表の熱戦を受け、ギターを弾きながらZARDのヒット曲「負けないで」を歌う動画を投稿した。 【画像】平愛梨「本当に、行っちゃった‼︎‼︎」夫・長友佑都へ家族でエール 4男児の姿に「涙が出てきた」「何より一番心強いね」 「頑張れ！ニッポン」という熱いエール