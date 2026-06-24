高齢者向けの広告を、「文字を大きくするだけ」で済ませていないだろうか。実はシニア層は、若年層以上に「損したくない」心理が強く、広告にも“安心できる根拠”を求めている。実際、キャッチコピーを変えるだけでクリック数が2.3倍になった事例もある。博報堂の調査から見えてきた、「令和シニア」に刺さる広告設計とは？※本稿は、広告代理店の株式会社博報堂ストラテジックプラニング局、株式会社Hakuhodo DY ONE『THE FRONTL