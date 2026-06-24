北中米ワールドカップの初戦で、強豪オランダと２−２で引き分けた日本代表は、続くチュニジア戦に４−０で大勝。現地６月25日には、グループステージ突破を懸けてスウェーデンと対戦する。では、ダラスでの決戦にどんなスタメンで臨むべきなのか。GKの鈴木彩艶はもちろん不動。チュニジア戦では冨安健洋、板倉滉、伊藤洋輝が担った３バックは総入れ替えで、渡辺剛、谷口彰悟、そして鈴木淳之介とした。なぜ完封した最終ラ