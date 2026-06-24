【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1の川西拓実が6月24日にリリースしたソロオリジナルEP『Sketch』のライナーノーツを公開した。 ■人生や日常、夢や希望をテーマにした全6曲を収録 川西にとって初のソロオリジナルEPとなる『Sketch』は、これまでの打ち込み主体のサウンドから一転、全6曲を生楽器を基調としたサウンドで構成。アコースティックやバンドサウンドなど多彩なアレンジ