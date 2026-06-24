6月24日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充―――――――――――――― ｇｕｍｉ [東証Ｐ]決算月【4月】6/24発表 26年10月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、一律500円分のQUOカードを贈呈する。翌期以降の中間期（10月末）における株主優待の実施については未定。 ■変更――&