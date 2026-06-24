今年もお中元の季節がやってきました。鹿児島市の百貨店にお中元の特設会場が設けられ、様々な贈り物が並んでいます。鹿児島市の山形屋に24日お中元大ギフトセンターが開設されました。さつまあげや白くまといった鹿児島ならではの贈り物など、約1500点が取りそろえられています。（永田莉紗アナウンサー）「今年は国立博物館や国立美術館とコラボした贈り物も初登場しています。夏の景色や風物詩などをモチӦ