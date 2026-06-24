2026年6月23日、韓国・中央日報は「先ごろフランスで開催された主要7カ国首脳会議（G7サミット）を機に、G7に韓国を加えG8へ拡大すべきだとの声が再び浮上している」と報じた。韓国は国際社会における安全保障への貢献度、経済力、技術力の面ですでにG7諸国と肩を並べており、発足から50年以上が経過したG7体制の再編が必要な今こそ、韓国が加わるべきだとの主張があるという。記事によると、英国・オックスフォード大学の国際関係