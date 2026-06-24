6月23日、『ぽかぽか』（フジテレビ）に出演したのは元外資系銀行員で「ビキニ・フィットネス」の女王、タレントの安井友梨。ビキニ・フィットネスとはボディビルのジャンルのひとつだが、筋肉の大きさではなく、全体のバランスや全身のシルエットを中心に採点されるフィットネス競技だ。「安井さんは現在42歳で、オーストラリア・ニュージーランド銀行名古屋支店や東京支店に勤務していた元銀行員です。30歳でダイエットを始め