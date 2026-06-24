お正月の風物詩“箱根駅伝”を、選手側とテレビ局側、2つの視点から描く、10月放送のドラマ『俺たちの箱根駅伝』。アナウンサー役に俳優の竹中直人さん（70）と戸塚純貴さん（33）が決定しました。今回、竹中さんは気難しいベテランアナウンサーを、戸塚さんはテレビ局の看板アナウンサーを演じます。また、ドラマには実際に箱根駅伝の実況を長年担当している、日本テレビの蛯原哲アナウンサーも出演。新たに出演が決定した3人が、