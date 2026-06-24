B型肝炎訴訟の弁護団の口座から、約9300万円を横領した元弁護団長の男に対し、弁護団が損害賠償を求める訴訟を起こしました。 【写真を見る】B型肝炎訴訟の “元弁護団長” を提訴弁護団口座から着服・約9300万円の損害賠償請求弁護士の元妻にも連帯賠償熊本 元妻にも連帯して賠償するよう求めています。 経緯は―― 内川寛 元弁護士は、2018年から2023年の間に、弁護団長として管理していた「全国B型肝