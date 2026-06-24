私たちの声を県政に届ける県議会議員。地域ごとの選挙区で議員の数が決まっていますが、「定数」が変更されます。天草市と天草郡の選挙区は3人から2人へ。熊本市中央区・東区・北区がある熊本市1区は、12人から13人にひとり増加します。今後、天草の人たち声はきちんと届けられるのでしょうか。定数が削減される天草の議員の受け止めは。24日に最終日をむかえた6月定例県議会では、議員定数の一部を改正する条例案が提出されました