俳優の前田敦子が24日、映画『トイ・ストーリー５』（7月3日公開）の公開記念歌唱イベントに登壇。親子そろって「トイ・ストーリー」の大ファンだと明かし、愛息にまつわるほほ笑ましいエピソードを明かした。【動画】『トイ・ストーリー5』最新予告東京・SHIBUYA109店頭イベントスペースで行われた同イベントには、シリーズの名曲「君はともだち」を歌うダイアモンド☆ユカイも登壇。前田は「物心ついた頃から当たり前に見て