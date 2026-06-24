お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（52）が24日、自身のインスタグラムを更新し、“レジェンド”ミュージシャンとの2ショットを公開した。「昨日行った達也さんのLIVEの楽屋」と元「BLANKEY JET CITY」のドラマー・中村達也と並んだ2ショットを投稿。リズムを刻み続け、中央から手首にかけて皮がむけて赤くなった中村の手の平の写真もアップし、「日本を代表するタイコタタキの手！カッコ良すぎる！」とリスペクトを表現