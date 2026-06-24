JKAは「競輪ルーキーシリーズプラス2026」（8月7〜9日、佐世保）の男子出場14選手を発表した。優勝者には第129期ルーキーチャンピオンレースの出場権が与えられる。（1）中村嶺央（21＝千葉）（2）満田光紀（27＝熊本）（3）伊藤京介（23＝三重）（4）吉川敬介（23＝東京）（5）高橋奏多（19＝大阪）（6）沢田桂太郎（28＝大分）（7）渡辺諒馬（24＝愛媛）（8）小笠原匠海（26＝東京）（9）西沢優聖（23＝岐阜）（10）横溝貫太