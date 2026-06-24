片山金融相は２４日、財務省で記者会見し、米グーグルの最新ＡＩ（人工知能）プログラム「コードメンダー」が日本の３メガバンクで利用可能になったと明らかにした。グーグルの親会社アルファベットやグーグル日本法人の幹部らと面会した後に語った。片山氏は「７月末に全世界で一般提供されるが、日本政府の役に立ちたいということで提供可能になった」と述べた。コードメンダーはシステムの脆弱（ぜいじゃく）性を見つけて修