FIFAワールドカップ、日本時間26日に森保ジャパンがスウェーデンと激突する決戦の地・ダラスから、遠藤玲子キャスターが中継でお伝えします。――日が昇る前でまだ暗いですが、現地の盛り上がりはどうですか？ダラスは現在午前5時前ということで、まだ辺りは真っ暗です。こちらに夜到着したので、正直、現地の盛り上がりを取材できるか心配だったんですが、空港からファンフェスタというサポーターが集まる会場に直行すると、コン