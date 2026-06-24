出版大手「ＫＡＤＯＫＡＷＡ」の株主総会が２４日、都内で開催された。夏野剛社長の再任案が可決され、投資ファンド「オアシス・マネジメント」の夏野氏解任を求める株主提案は否決となった。午後２時からスタートした株主総会には創業家の角川歴彦前会長も株主として参加。角川氏は東京五輪・パラリンピックをめぐり、２０２２年に贈賄罪で起訴され一審で有罪となるも無罪を主張し控訴している。１６日に夏野氏らを名誉毀損で