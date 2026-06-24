ドジャースの３連覇ロードを止める刺客は、やはりピンストライプなのか。米メディア「ＳＢネーション」は２３日（日本時間２４日）、「アメリカン・リーグ（ＡＬ）のワールドシリーズ優勝候補チームランキング」と題した記事を掲載。ナ・リーグの大本命として君臨するドジャースと秋にぶつかり得るア・リーグの対抗馬５傑を挙げ、１位にヤンキースを推した。前出のＳＢネーションは、混戦というより決め手を欠く今季のア・リー