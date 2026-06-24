「触れずにはいられない話題も……」お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおと富澤たけしが、20日に放送されたニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』(毎週土曜 13:00〜15:00)に出演。楽天ゴールデンイーグルスの監督として、三木肇氏に代わり、吉井理人氏が新たに就任したことに言及した。サンドウィッチマン(左から伊達みきおと富澤たけし)○三木肇前監督は「お会いすると……」大の楽天ファンで