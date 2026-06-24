ソフトバンク・正木の打球速度がメジャー級日本のプロ野球で誕生した“時速188キロ弾”にファンの驚きが止まらない。X上に「バケモン」「スタントンじゃん」「メジャー行け」とコメントが並んだ。24日に行われたソフトバンク―オリックスに、ソフトバンクの「1番・一塁」で先発出場した正木智也は初回、田嶋大樹投手から先頭打者弾を放った。内角のカットボールを豪快に引っ張ると、爆速のライナーが約3秒後に左翼ポールを直撃