サポーター・ランキングサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は参加国が連日、熱戦を繰り広げている。1次リーグF組の日本も2試合終えて1勝1分けとし、決勝トーナメント進出へ視界良好。ドイツ大衆紙が各国サポーターのランキングを発表しているが、日本は意外にも上位に入らなかった。日本のサポーターは熱い応援だけでなく、試合後のスタジアムでゴミ拾いをするなど、FIFAも絶賛するほど。だが、ドイツ大衆紙「ビルト」のサ