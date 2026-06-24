猫が「ニャ？」と鳴く理由3選 愛猫は、飼い主の様子を見ていて、人の行動に関心を示すときに、短く「ニャ？」と語尾をあげて鳴きます。 その鳴き声には、飼い主への親しみや、何かを伝えたい気持ちが含まれていると考えられます。猫が「ニャ？」と鳴く理由を、それぞれ詳しく見ていきましょう。 1.確認したい 名前を呼ばれたときや、飼い主の行動を見ていたときに「ニャ？」と鳴くことがあります。 人間