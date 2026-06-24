米カントリー歌手のベイリー・ジマーマンが、ニューメキシコ州のホテルの客室に1万6000ドル(約258万円)以上の損害を与えた疑いで、警察から指名手配されていることが分かった。 【写真】めちゃ高そうな腕時計きらり騒動起こした米カントリー歌手 ピープル誌によると、ベイリーに対する逮捕状が発令されており、1000ドル(約16万円)を超える器物損壊による第4級重罪と不正にサ