記事ポイント人気クリエイター52組が町田エリアに初登場全作品撮影OK・本物のパンとの見比べ展示あり展示の世界観をそのまま持ち帰れる限定グッズ販売 BACONは、ベーカリーやスイーツに特化した合同写真展＆物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」を2026年7月3日(金)から開催します。累計30万人以上を動員した「ミニチュア写真の世界展」から誕生した本展が、町田エリアへの初上陸となります。人気クリエ