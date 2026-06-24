23日にAKB48を契約解除となった花田藍衣（めい）が24日、Xを更新。坊主にした状態での経緯説明の動画に続き、現在の心境や、返ってきた反響に対してコメントした。【動画】坊主になった経緯を涙ながらに説明する花田藍衣前日23日、AKB48を運営する株式会社DHが、花田が特定のファンと複数回にわたって会っていたと説明し、契約解除することを発表。同日、花田は自身のXに動画に頭を丸めた姿で登場し、ファンとの交流について謝