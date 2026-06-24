24日午前8時半ごろ、鶴岡市内の山中でタケノコ採りをしていた会社員の男性（41）が、クマに襲われる被害がありました。クマによる人的被害はことし5件目です。鶴岡市と警察によりますと、24日午前8時半ごろ、鶴岡市田麦俣の山中で市内に住む会社員の男性（41）が2人で月山筍を採っていたところ、正面から来たクマに右の腰を噛まれ、けがをしました。男性は、クマに襲われた後自力で下山し、病院で治療を受けたということです。鶴岡