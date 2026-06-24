記事ポイントバイオジェン・ジャパンとコルク社が2026年6月21日よりコラボキャンペーン開始『宇宙兄弟』インタビュー記事・動画を12月末まで順次公開ALS当事者キャラクターを通じ治療への希望と研究の歩みを伝える バイオジェン・ジャパンとコルク社は、2026年6月21日のWorld ALS Dayを機に「宇宙兄弟×バイオジェン」キャンペーンを開始しました。漫画『宇宙兄弟』の登場人物に則したインタビュー記事やスペシャル動画を制作